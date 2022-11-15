Посол России в Токио заявил о наличии сфер для сотрудничества с Японией и Западом

Россия пересматривает свои внешнеполитические приоритеты в условиях "развязанной Западом гибридной войны", однако открыта к сотрудничеству с Японией и западными странами в тех сферах, где есть ее интересы. Об этом заявил в беседе с российскими журналистами посол РФ в Токио Михаил Галузин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если говорить о Японии и других странах коллективного Запада, то мы остаемся открытыми для прагматичного, взаимовыгодного сотрудничества там, где это отвечало бы нашим интересам", - сказал он, отметив, что в случае с Японией речь идет, например, о продолжении сотрудничества в энергетике.

Говоря о смене внешнеполитических приоритетов, Галузин отметил, что Москва должна "по-другому подходить к отношениям с коллективным Западом, чтобы не оказаться в ситуации", когда эти страны под "надуманным политическим предлогом" будут отходить от договоренностей. Больше внимания при этом будет уделяться партнерам по СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС и АСЕАН, добавил он.