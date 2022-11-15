Месси заявил, что в сборной Бразилии не хватает баланса

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал мнение о том, что его команда сможет выиграть чемпионат мира — 2022, который пройдет в Катаре. Его слова передает Mundo Deportivo, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

«Не нужно обращать внимания на мнения народа и заранее считать себя чемпионами. Нужно делать шаг за шагом. Франция? Они действительно внушают страх из-за своего подбора игроков и тренера. Стоит отметить качественный состав и у Бразилии, там не хватает баланса, но у них есть Неймар», — сказал Месси.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий может вернуться в «Барсу» и обдумает этот вариант после окончания чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Напомним, что сборная России пропускает турнир из-за отстранения. Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах. Польша прошла автоматически в следующий раунд.