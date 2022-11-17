Крупнейшая в Индии компания Indian Oil Corporation продолжит закупки нефти из РФ

Крупнейшая в Индии нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation разместила заказы на российскую нефть, в том числе после 5 декабря, когда ожидается введение ценового потолка на нее. Об этом со ссылкой на источники сообщило в четверг агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Indian Oil Corporation хочет обеспечить себя нефтью", - сказал один из собеседников агентства. В случае, если компания столкнется с проблемами в поставках из РФ, она рассматривает возможность увеличения закупок из стран на Ближнем Востоке, добавили источники Reuters.

Еще одна индийская компания Nayara Energy также планирует продолжать импортировать российскую нефть после 5 декабря, указали собеседники агентства.

Министры финансов Группы семи заявили в сентябре о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше лимита, согласованного такой коалицией. Ожидается, что это решение вступит в силу 5 декабря.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в октябре на форуме "Российская энергетическая неделя", заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.