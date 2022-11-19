В Перу в результате столкновения самолета и грузовика погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения загоревшегося самолета авиакомпании Latam и пожарной машины в международном аэропорту столицы Перу города Лимы. Об этом в пятницу сообщила местная радиостанция RPP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе, набирая скорость, после чего столкнулся с одной из пожарных машин, находящихся в аэропорту, задев крылом кабину авто. Погибшие были пожарными, чей автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу. Отмечается, что пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы и не пострадали в результате происшествия.

В настоящий момент правоохранительные органы республики ведут расследование причин инцидента.