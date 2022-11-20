Китай в январе - октябре нарастил импорт нефти из России на 9,5%

Поставки российской нефти в Китай в январе - октябре увеличились в годовом исчислении примерно на 9,5% и составили 71,97 млн тонн. Об этом сообщило в воскресенье Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, стоимость закупленного Китаем у России сырья за указанный период выросла на 53%, до $49,19 млрд.

Как следует из опубликованной статистики, Россия в октябре, как и в сентябре, находилась на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в КНР. В прошлом месяце Китай закупил у РФ 7,72 млн тонн нефти, немного больше, чем в позапрошлом - 7,46 млн тонн.

По поставкам нефти в КНР лидирует Саудовская Аравия, которая за январь - октябрь продала Китаю 73,76 млн тонн за $55,5 млрд.

Следом за Россией по объемам поставок в КНР "черного золота" следуют Ирак (44,74 млн тонн за 32 млрд долларов), Оман (32,85 млн тонн за 24,47 млрд долларов) и Объединенные Арабские Эмираты (32,77 млн тонн за 25,37 млрд долларов).

По данным китайской таможни, в 2021 году импорт Китаем российской нефти сократился на 4,5%, составив 79,64 млн тонн. Стоимость закупленного КНР у России энергоносителя, напротив, выросла примерно на 45%, до 40,55 млрд долларов.