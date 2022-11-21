МИД КНДР выразил сожаление из-за осуждения генсеком ООН запуска баллистической ракеты

Министр иностранных дел Северной Кореи в понедельник выразил "глубокое сожаление" в связи с тем, что генсек ООН Антониу Гутерриш осудил недавний запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает ЦТАК.

"Я выражаю свое глубокое сожаление в связи с тем фактом, что генеральный секретарь ООН занял очень прискорбную позицию, забыв о цели и принципах устава ООН и ее надлежащей миссии, которая заключается в поддержании беспристрастности, объективности и равенства во всех вопросах", - говорится в заявлении министра иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.

Она напомнила, что 18 ноября генеральный секретарь ООН назвал "законное и справедливое пользование правом на самозащиту" КНДР в ответ на "серьезную военную угрозу США "провокацией"".

"Недавно мы предупредили генерального секретаря ООН, чтобы он рассмотрел вопрос о Корейском полуострове на основе беспристрастности и объективности", - отметила министр.

По ее словам, международное сообщество должно заявить, что "для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе следует сдержать и прекратить, прежде всего, провокационные военные действия США, служащие источником всех бедствий в регионе".

"Само допущение попыток США и их сателлитов внести на рассмотрение СБ ООН наше неприкосновенное пользование суверенными правами и оказать нажим на нас свидетельствует, что генеральный секретарь ООН является марионеткой США", - добавила глава МИД КНДР.