Министр обороны Канады заявила о важности сохранить влияние страны в НАТО

Канада должна быть в состоянии внести вклад в НАТО и многосторонние альянсы с его участием, а также оказывать двустороннюю поддержку Украине и обеспечивать присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом в воскресенье заявила министр обороны Канады Анита Ананд, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По данным телеканала CTV News, такую многостороннюю политику Ананд сравнила с необходимостью "ходить и жевать жвачку одновременно".

В субботу, 19 ноября, Ананд провела двустороннюю встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, на которой обсуждалась поддержка Украины и модернизация Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD).

По словам Ананд, правительство Канады дополнительно выделит 40 млрд канадских долларов ($30 млрд) на оборону, из которых 5 млрд долларов ($3,7 млрд) пойдут на модернизацию NORAD.

"Мы в деле. Суверенитет в Арктике имеет решающее значение, поскольку глобальная среда продолжает меняться, и мы продолжим улучшать нашу защиту на Севере", - приводит издание слова министра.