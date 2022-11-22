Почти 40 человек погибли при пожаре на заводе в Китае

Не менее 38 человек, по предварительным данным, стали жертвами пожара на заводе в городе Аньян китайской провинции Хэнань, сообщают местные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Пожар начался около 16:00 по местному времени в минувший понедельник. Завод принадлежит торговой компании "Кайсиньда" (Kaixinda Trading Co., Ltd).

По данным СМИ, к тушению огня привлечено 63 единицы техники, более 240 пожарных. По состоянию на утро вторника пожар удалось взять под контроль, спасатели продолжают поиск в сильно поврежденном здании предприятия возможно оставшихся там людей.

О причинах, вызвавших возгорание, пока не сообщается.