Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 318

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Индонезии достигло 318. Об этом в субботу сообщило Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее поступала информация о 310 жертвах. По данным службы, с тех пор были обнаружены тела еще восьми погибших, 14 человек числятся пропавшими без вести.

Как отмечает агентство, более 7,7 тыс. человек получили ранения, свыше 73 тыс. все еще не могут вернуться в свои жилища из-за последствий стихийного бедствия.

Землетрясение на территории острова Ява произошло 21 ноября. Эпицентр находился в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 5 км.

В Индонезии часто происходят землетрясения, извержения вулканов и цунами из-за линий разлома в Тихоокеанском бассейне. Мощное землетрясение и цунами в 2004 году унесли жизни почти 230 тыс. человек.