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Власти Шэньчжэня ограничат посещение ресторанов и театров из-за ситуации с COVID-19

Другие страны Материалы 27 ноября 2022 17:31 (UTC +04:00)
Власти Шэньчжэня ограничат посещение ресторанов и театров из-за ситуации с COVID-19

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Власти китайского города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) с населением около 17 млн человек распорядились перевести на работу из дома большинство сотрудников коммерческого сектора и госслужащих в связи с угрозой COVID-19, сообщают в воскресенье западные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Такой режим работы должен продлиться с понедельника по пятницу.

Кроме того, по постановлению городской администрации рестораны и другие общественные заведения могут работать при заполняемости посетителями лишь наполовину. Также людям, прибывающим в Шэньчжэнь, в течение первых трех дней нахождения в городе запретят посещать такие места как театры и спортивные залы.

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