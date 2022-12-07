Более 50 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Мехико

Туристический автобус во вторник врезался в опору второго уровня кольцевой автодороги на юге Мехико. В ДТП получили травмы более 50 человек, один пассажир погиб, сообщило в обнародованном заявлении городское управление по чрезвычайным ситуациям (УЧС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему времени известно об одной жертве и 55 пострадавших, из которых 42 были доставлены в больницы", - говорится в документе. На борту транспортного средства находились мексиканские пенсионеры, следовавшие в район Сочимилько на прогулку по каналам.

Сведений о возможных причинах случившегося пока обнародовано не было. Сотрудники городской прокуратуры приступили к выяснению обстоятельств автокатастрофы.