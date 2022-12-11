Президент Перу Болуарте назначила новых членов правительства

Президент Перу Дина Болуарте в субботу утвердила новый состав Совета министров (правительство) после вступления в должность в среду. Об этом сообщила радиостанция RPP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Правительство возглавил бывший прокурор по антикоррупционным делам Педро Ангуло Арана. Министром иностранных дел стала бывший заместитель главы внешнеполитического ведомства Ана Сесилия Герваси, которая ранее работала генеральным консулом в Канаде и США. Пост главы Минобороны достался Альберто Атароле, ранее занимавшему его с 2011 по 2012 год в администрации президента Ольянты Умалы. Министром внутренних дел назначен бывший начальник Национальной полиции Сезар Сервантес Карденас, покинувший службу в органах в сентябре 2021 года. Бывший замминистра экономики и финансов Алекс Алонсо Контрерас Миранда возглавил это ведомство.