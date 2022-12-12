В столкновениях полиции с захватившими аэропорт протестующими в Перу погиб человек

Полиция Перу сообщила о гибели одного из участников акции протеста в аэропорту Андауайлас в регионе Апуримак на юге Перу, где занявшие воздушную гавань манифестанты удерживают несколько десятков человек. Кроме того, в столкновениях был ранен один сотрудник правоохранительных органов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сожалеем о гибели одного человека и выражаем соболезнование скорбящим по нему. Прокуратура предпринимает соответствующие действия для установления обстоятельств произошедшего", - говорится в заявлении, размещенном на странице ведомства в Twitter. По данным аппарата омбудсмена Перу, жертвой стал несовершеннолетний участник манифестаций. После известия о гибели подростка протестующие подожгли местный полицейский участок, следует из кадров, распространяемых местной прессой и в соцсетях. Как пишет несколько СМИ, в результате столкновений пострадали не менее 10 человек.

Ранее в воскресенье компания CORPAC, управляющая воздушными гаванями в ряде департаментов республики, сообщила, что манифестанты, которые требуют проведения досрочных выборов, заняли аэропорт Андауайлас и удерживают там несколько десятков человек. В сообщении отмечается, что протестующие подожгли хранилище топлива и окружили терминал, где находятся "50 полицейских и сотрудников CORPAC". Компания призвала власти направить подкрепление для того, чтобы освободить людей, которые в настоящее время "пребывают в качестве заложников".

В ряде регионов Перу идут акции протеста, участники которых требуют прекращения работы парламента и досрочного проведения всеобщих выборов после отстранения Педро Кастильо с поста главы государства. Новый президент Дина Болуарте 10 декабря призвала соотечественников к диалогу с новыми властями для поиска мирного выхода из сложившейся ситуации.