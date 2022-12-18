В ООН выразили обеспокоенность вопросом соблюдения прав человека в Twitter

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что владелец Twitter Илон Маск несет ответственность за уважение свободы слова в социальной сети. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По словам Тюрка, новости о восстановлении аккаунтов ранее заблокированных на платформе журналистов являются хорошими, однако при этом «серьезные опасения остаются».

«Twitter несет ответственность за соблюдение прав человека: Илон Маск должен взять на себя обязательства по принятию решений на основе общедоступной политики, уважающей человеческие права, включая свободу слова. Не меньше», — написал верховный комиссар ООН по правам человека.