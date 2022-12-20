Маск: только обладатели Twitter Blue смогут участвовать в опросах о политике Twitter

Илон Маск сообщил, что принадлежащая ему компания Twitter разрешит принимать участие в связанных с ее политикой опросах в одноименной социальной сети только обладателям подписки Twitter Blue, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хорошая идея. Twitter внесет это изменение", - написал Маск на своей странице в Twitter в ответ на предложение одного из пользователей о том, чтобы допускать к опросам по теме политики компании только обладателей упомянутой подписки.

Ранее Twitter организовала опрос по поводу необходимости полного запрета на продвижение на своей площадке других соцсетей. Затем Маск опубликовал вопрос о том, должен ли он оставить должность главы компании. 57,5% участников голосования высказались за уход бизнесмена с поста руководителя Twitter, 42,5% выступили против такого развития событий.