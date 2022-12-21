Военные России и КНР начинают учения в Восточно-Китайском море

В Восточно-Китайском море в среду стартуют военно-морские маневры России и КНР с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2022" пройдет в акватории Восточно-Китайского моря с 21 по 27 декабря, сообщили ранее в Минобороны РФ.

19 декабря российские военные сообщили о выходе из Владивостока на учения отряда кораблей Тихоокеанского флота.

По данным Минобороны РФ, в ходе активной части учения запланированы совместные ракетные и артиллерийские стрельбы, отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия.

"Основной целью учения является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщили в Минобороны РФ.

"Помимо корабельной составляющей к учению будут привлечены самолёты и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК", - говорится в сообщении.