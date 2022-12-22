Правительство Японии улучшило прогноз по росту ВВП в 2023 году до 1,5%

Власти Японии прогнозируют рост ВВП в 2023 финансовом году (начинается 1 апреля) на 1,5% в реальном выражении, что на 0,4 процентного пункта выше июльского прогноза. Соответствующий доклад опубликован в четверг правительством страны, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Как считают в кабмине, в предстоящем году ожидается замедление темпов роста мировой экономики, однако Япония, несмотря на это, покажет хорошие результаты благодаря экономической программе правительства. Одним из главных факторов увеличения объемов экономики, как ожидается, станет рост частного потребления на 2,2% вследствие повышения заработной платы.

Номинальный рост ВВП ожидается на уровне 2,1%. Таким образом, объем валового внутреннего продукта в номинальном выражении может достигнуть 571,9 трлн иен (около $4,34 трлн по текущему курсу).

Вместе с тем правительство скорректировало оценку роста ВВП в 2022 финансовом году с 2% до 1,7%. Прогноз уровня инфляции в текущем году, в свою очередь, повышен с 2,6% до 3%. В следующем году цены вырастут на 1,7%, ожидают в правительстве.