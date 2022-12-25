Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Госкомитет здравоохранения Китая прекратил ежедневно публиковать данные о COVID-19

Другие страны Материалы 25 декабря 2022 13:03 (UTC +04:00)
Госкомитет здравоохранения Китая прекратил ежедневно публиковать данные о COVID-19

Читайте Trend в

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая с 25 декабря прекратил ежедневную публикацию информации о новых случаях заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В распространенном ведомством заявлении уточнили, что соответствующие данные будет распространять центр по контролю и профилактике заболеваний Китая.

В декабре власти КНР существенно ослабили антиковидные ограничения, после чего в стране произошло массовое заражение коронавирусом. Многие инфицированные проходят лечение дома и не попадают в официальную статистику.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости