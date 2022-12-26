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В Канаде в ДТП с автобусом погибли четыре человека

Другие страны Материалы 26 декабря 2022 04:09 (UTC +04:00)
В Канаде в ДТП с автобусом погибли четыре человека

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Четыре человека погибли в результате аварии с автобусом в западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал CTV, ссылаясь на заявление полиции города Келоуна.

"Подтверждена смерть четырех человек, многие получили травмы", - говорится в заявлении.

По предварительным данным, причиной ДТП стало обледенение дороги.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента, произошедшего на скоростной трассе между городами Мерритт и Келоуна, были госпитализированы 53 человека.

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