В Канаде в ДТП с автобусом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате аварии с автобусом в западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал CTV, ссылаясь на заявление полиции города Келоуна.

"Подтверждена смерть четырех человек, многие получили травмы", - говорится в заявлении.

По предварительным данным, причиной ДТП стало обледенение дороги.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента, произошедшего на скоростной трассе между городами Мерритт и Келоуна, были госпитализированы 53 человека.