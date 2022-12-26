В Японии сообщили о договоренности с Саудовской Аравией о сотрудничестве в области топлива

Япония и Саудовская Аравия договорились об укреплении отношений в области энергетики и подписали меморандум о сотрудничестве в сфере водородного и аммиачного топлива. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура по итогам переговоров с саудовским министром энергетики Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде.

"Подписали два меморандума о сотрудничестве в области переработки углеводородов, а также в области водорода и аммиака", - написал в Twitter Нисимура. Он назвал Саудовскую Аравию, которая является ведущим экспортером нефти в Японию, "долгосрочным и надежным партнером". "Мы подтвердили, что в будущем это доверие [между нашими странами] не исчезнет", - добавил он.

Стороны обсудили ситуацию на нефтяном рынке и отметили важность ее стабилизации. "Согласились в том, что важно стабилизировать мировой рынок сырой нефти. Будем продвигать диалог между странами-производителями и странами-потребителями, [в том числе] в рамках G7 и G20", - добавил он. Япония в 2023 году будет председательствовать в Группе семи.

Нисимура ранее сообщал о планах нанести визит в Саудовскую Аравию, Оман и Малайзию. Последние две страны являются крупными поставщиками сжиженного природного газа в Японию.