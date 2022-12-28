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Премьер Японии и президент США могут встретиться 13 января в Вашингтоне

Другие страны Материалы 28 декабря 2022 08:13 (UTC +04:00)
Премьер Японии и президент США могут встретиться 13 января в Вашингтоне

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Правительства Японии и США ведут согласование встречи японского премьера Фумио Кисиды с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне 13 января. Об этом сообщила в среду газета Yomiuri со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, на встрече Кисида расскажет о принятой в декабре обновленной стратегии национальной безопасности и планах повышения оборонных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО. По мнению японской стороны, это будет способствовать углублению двустороннего альянса.

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