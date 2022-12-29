Австралия не планирует вводить дополнительные ограничения для прибывающих из КНР

Власти Австралии не будут менять правила въезда в страну для прибывающих из Китая, несмотря на распространение коронавируса в КНР. Об этом заявил австралийский премьер Энтони Альбанезе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы прислушиваемся к соответствующим рекомендациям экспертов в области здравоохранения", - приводит его слова в четверг агентство Reuters. "На данный момент никаких изменений в рекомендации для путешественников не внесено", - добавил премьер.

В этом месяце власти Китая существенно ослабили антиковидные ограничения, после чего в стране начали фиксировать массовые случаи заражения коронавирусом. Большинство инфицированных проходят лечение дома и не попадают в официальную статистику. Кроме того, принято решение с 8 января отменить обязательный карантин при въезде в страну.

Несколько государств ужесточило ограничения для прибывающих из КНР. Так, власти США и Японии планируют сделать тест на коронавирус обязательным для въезда, а правительство Италии уже требует проводить тестирования всех пассажиров, прибывающих из Китая.