На западе Мексики автобус упал в овраг

Автобус перевернулся и упал в овраг в штате Наярит на западе Мексики. В результате ДТП погибли по меньшей мере 15 человек, более 20 пассажиров получили травмы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета La Jornada.

По ее данным, на борту транспортного средства находились 48 мексиканских туристов из штата Гуанахуато. Губернатор этого региона Диего Родригес выразил соболезнования в связи с гибелью людей и пообещал оказать всю необходимую помощь семьям жертв и пострадавшим.

Представители властей приступили к выяснению обстоятельств трагедии. Согласно предварительным данным, причиной автокатастрофы стало нарушение скоростного режима.