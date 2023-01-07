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В нефтегазовой компании в Иране произошел вооруженный инцидент, есть погибший

Другие страны Материалы 7 января 2023 13:02 (UTC +04:00)
В нефтегазовой компании в Иране произошел вооруженный инцидент, есть погибший

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в Гечсаранской нефтегазодобывающей компании в провинции Кохгилуя и Буир Ахмед на юго-западе Ирана произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал губернатор Гечсарана Раванбахш Дейхом.

Он отметил, что неизвестный, ворвавшись в управление компании по химическим вопросам, открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате погиб 1 человек, двое получили ранения.

"Преступник задержан, проводится расследование", - сказал губернатор.

Отметим, что Гечсаранская нефтегазодобывающая компания Ирана функционирует при Национальной компании южных нефтяных зон.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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