В Бразилии сообщили о задержании более 400 человек за участие в беспорядках в столице

За участие в беспорядках в столице Бразилии задержаны более 400 человек. Об этом сообщил губернатор Федерального округа Ибанейс Роша в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Сообщаю вам, что более 400 человек уже арестованы и поплатятся за совершенные преступления», - написал Роша.

Он отметил, что работа по выявлению всех участников беспорядков в Бразилиа, которые он назвал террористическими актами, продолжается.

«Мы продолжаем работу по наведению порядка», - добавил губернатор округа.