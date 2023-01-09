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В Бразилии сообщили о задержании более 400 человек за участие в беспорядках в столице

Другие страны Материалы 9 января 2023 05:24 (UTC +04:00)
В Бразилии сообщили о задержании более 400 человек за участие в беспорядках в столице

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За участие в беспорядках в столице Бразилии задержаны более 400 человек. Об этом сообщил губернатор Федерального округа Ибанейс Роша в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Сообщаю вам, что более 400 человек уже арестованы и поплатятся за совершенные преступления», - написал Роша.

Он отметил, что работа по выявлению всех участников беспорядков в Бразилиа, которые он назвал террористическими актами, продолжается.

«Мы продолжаем работу по наведению порядка», - добавил губернатор округа.

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