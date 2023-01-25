Возле префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в среду на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Фукусима, очаг залегал на глубине около 50 км под океанским дном.

Информации о пострадавших и разрушениях, а также о нештатных ситуациях на аварийной АЭС "Фукусима-1" не поступало. Подземные толчки ощутили жители некоторых северных и северо-восточных префектур Японии, включая Иватэ и Мияги.