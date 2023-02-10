Япония направит дополнительную помощь Турции и Сирии из-за землетрясения

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио, что власти страны направят дополнительную помощь Турции и Сирии для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших в результате этого природного бедствия, - сказал глава внешнеполитического ведомства. - В рамках оказания помощи сегодня мы направили пять медицинских специалистов в Турцию для оценки экстренных потребностей местного населения. За ними в срочном порядке в страну прибудет команда из нескольких десятков врачей. Кроме того, мы решили передать властям Сирии партию гуманитарной помощи, в которую войдут спальные мешки, теплые одеяла и палатки".

В настоящий момент отряд из 73 японских спасателей ведет деятельность в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Команда из Японии занимается в этом районе поиском пропавших без вести.