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У берегов Китая обнаружили неопознанный летающий объект

Другие страны Материалы 12 февраля 2023 22:25 (UTC +04:00)
У берегов Китая обнаружили неопознанный летающий объект

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У берегов провинции Шаньдун на востоке Китая обнаружили неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает издание Global Times в Twitter.

По информации газеты, бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао распространило уведомление, в котором сказано об обнаружении неопознанного летающего объекта в акватории городского округа Жичжао.

В бюро также заявили, что объект планируют сбить. В связи с этим рыбаков и других жителей попросили соблюдать правила техники безопасности. Также граждан призвали сфотографировать НЛО, если он упадет рядом с лодкой.

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