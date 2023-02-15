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Япония планирует закупать у США ракеты Tomahawk самой последней модификации

Другие страны Материалы 15 февраля 2023 06:37 (UTC +04:00)
Япония планирует закупать у США ракеты Tomahawk самой последней модификации

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Крылатые ракеты Tomahawk, которые Япония планирует закупать у США, будут самой последней модификации с возможностью уклонения от перехвата. Об этом в среду, выступая в бюджетной комиссии нижней палаты парламента, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Tomahawk, которые планирует закупить наша страна, - самой новейшей модификации. Они обладают различными способностями, включая возможность уклонения от перехвата", - отметил он, подчеркнув, что приобретение этого типа ракет рассматривается с точки зрения необходимости повышение обороноспособности страны. По его словам, японским Силам самообороны необходимо иметь средства нанесения ударов, радиус действия которых будет превышать зону досягаемости атакующих средств предполагаемого противника.

"Мы должны защитить жизни японского народа и его быт. И в связи с этим я чувствую огромную ответственность", - также добавил премьер.

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