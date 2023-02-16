В январе размер месячного торгового дефицита Японии достиг рекордных $26,1 млрд

Торговый дефицит Японии, отражающий разницу между импортом и экспортом, составил в январе рекордные 3,49 трлн иен (около $26,1 млрд). Об этом свидетельствует торговая статистика, опубликованная в четверг Минфином страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сравнении с январем 2022 года объем японского экспорта увеличился на 3,5%, в то время как объем импорта в страну вырос на 17,8%.

Япония фиксирует торговый дефицит 18-й месяц подряд. Дефицит в торговом балансе продолжает наблюдаться в первую очередь в связи с ростом мировых цен на энергоресурсы. В январе общая стоимость импорта минерального топлива в Японии увеличилась на 48,4%. При этом для закупок нефти этот показатель вырос на 35,3%, СПГ - на 57%, угля - на 93,3%.

Кроме того, растет стоимость импорта продовольственных товаров. В январе она увеличилась на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо роста мировых цен на энергоресурсы и продукты, торговому дефициту способствует продолжающееся ослабление национальной валюты, что вызвано разрывом в учетных ставках в странах Запада, где регуляторы поднимают ее для борьбы с инфляцией, и Японии, которая сохраняет ставку фактически на отрицательном уровне для стимулирования рынка. Это выгодно крупным японским экспортерам, но приводит к еще большему росту стоимости импорта.