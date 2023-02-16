В Twitter разрешили рекламировать каннабис

Администрация социальной сети Twitter, которой владеет американский предприниматель Илон Маск, внесла в свою политику изменения, позволяющие американским компаниям размещать на платформе рекламу наркотических веществ, а именно каннабиса (марихуаны). Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает издание Politico.

На официальном сайте компании Twitter в разделе для бизнеса и сотрудничества также говорится о разрешении «рекламодателям каннабиса ориентироваться на Канаду» и на США при размещении рекламы собственной продукции с учетом ряда ограничений. Они касаются необходимости иметь лицензию «соответствующих органов», предоставлять рекламу только тем странам и регионам, где у таких рекламодателей есть разрешение на продвижение своих услуг и товаров в интернете. Также запрещается распространять свои предложения среди несовершеннолетних пользователей соцсети.

По информации Politico, такая кампания будет идти до конца марта.