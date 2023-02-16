В результате пожара в гостинице в Китае погибли шесть человек

Пожар в одной из гостиниц города Сучжоу (восточная провинция Китая Цзянсу) унес жизни шести человек, еще 28 пострадали и были отправлены в больницу. Об этом сообщает в четверг информационный ресурс "Пэнпай", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Возгорание произошло утром 16 февраля в здании на улице Чжэньчжуху. К настоящему времени огонь уже потушен и поисково-спасательная операция завершена. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

О причинах пожара информации нет. Начато расследование ЧП.