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В результате пожара в гостинице в Китае погибли шесть человек

Другие страны Материалы 16 февраля 2023 11:09 (UTC +04:00)
В результате пожара в гостинице в Китае погибли шесть человек

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Пожар в одной из гостиниц города Сучжоу (восточная провинция Китая Цзянсу) унес жизни шести человек, еще 28 пострадали и были отправлены в больницу. Об этом сообщает в четверг информационный ресурс "Пэнпай", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Возгорание произошло утром 16 февраля в здании на улице Чжэньчжуху. К настоящему времени огонь уже потушен и поисково-спасательная операция завершена. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

О причинах пожара информации нет. Начато расследование ЧП.

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