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В Афганистане произошло сильное землетрясение

Другие страны Материалы 18 февраля 2023 12:42 (UTC +04:00)
В Афганистане произошло сильное землетрясение

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Сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала в субботу землетрясение магнитудой 5,5 на территории Афганистана. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, подземный толчок зафиксирован в 13:39 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения располагался в 867 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Афганистана. Очаг залегал на глубине 180 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Сведений об ощутимости нет.

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