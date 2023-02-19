КНДР запустила 18 февраля межконтинентальную ракету "Хвасон-15"

Военные КНДР в субботу запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая пролетела 989 км. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Указывается, что ракета достигла высоты 5 768,5 км. Она успешно поразила условную цель в Японском море. Время ее полета составило 4 015 секунд. Кроме того, ЦТАК отмечает, что запуск не был предварительно запланирован.

В учениях была задействована "первая краснознаменная рота-герой", отличившаяся запуском межконтинентальной ракеты нового типа "Хвасон-17" в ноябре 2022 года и являющаяся наиболее опытной и боеспособной среди "подразделений, которым поручены стратегические задачи". В приказе о проведении маневров стоит подпись лидера КНДР Ким Чен Ына, добавляет ЦТАК.

"Неожиданные учения с межконтинентальными баллистическими ракетами, проведенные в нынешней ситуации, при которой военная угроза со стороны США и Южной Кореи становится серьезной настолько, что это нельзя игнорировать, служит доказательством постоянных усилий стратегических ядерных сил КНДР по подготовке к смертоносной контратаке по враждебным силам, которую нельзя было бы сдержать, и гарантией надежности наших могущественных средств ядерного сдерживания", - информирует ЦТАК.

В субботу Комитет начальников штабов Республики Корея информировал, что в 17:22 по местному времени (12:22 GMT+4) в районе Сунан вблизи Пхеньяна в сторону Японского моря была запущена, как предполагается, баллистическая ракета большой дальности. По данным Сеула, ракета пролетела около 900 км. Позднее министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин допустил, что это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета.

Это второй ракетный пуск КНДР в этом году - предыдущий был 1 января. В пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что Сеул и Вашингтон будет ждать "беспрецедентный ответ", если союзники реализуют свои масштабные планы по совместным учениям в этом году.