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Южная Корея вводит санкции против КНДР в ответ на запуск ракет

Другие страны Материалы 20 февраля 2023 08:28 (UTC +04:00)
Южная Корея вводит санкции против КНДР в ответ на запуск ракет

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Южная Корея ввела дополнительные санкции против КНДР в ответ на очередной запуск северокорейских ракет, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает южнокорейский МИД, правительство вводит санкции в отношении четырех физических лиц и пяти учреждений, причастных к секретным программам по разработке ядерного оружия и ракет, а также помогающих Пхеньяну уклоняться от санкций.

В "черный" список попали бывший советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Северной Кореи в Монголии Ли Сон Ын и Владлен Амченцев, который якобы помогал КНДР незаконно покупать нефть.

Среди организаций, столкнувшихся с санкциями, судоходная компания Songwon Shipping & Management, компании Korea Daizin Trading Corp. и Transatlantic Partners.

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