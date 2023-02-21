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Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности

Другие страны Материалы 21 февраля 2023 06:30 (UTC +04:00)
Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности

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Китай во вторник опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, текст распространило агентство Xinhua.

Как указывается в документе, поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением всех стран.

Отмечается, что инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать прочному миру и развитию во всем мире.

Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.

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