В Китае заявили о росте внешнего давления на республику

Внешнее давление и сдерживание Китая постоянно усиливаются, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности страны. Об этом заявил во вторник в Пекине глава МИД КНР Цинь Ган, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Развитие Китая неотделимо от безопасной международной обстановки. Точно так же без безопасности Китая не будет мировой безопасности", - приводит его слова Центральное телевидение КНР.

Как указал Цинь Ган, Китай никогда не провоцировал конфликты и войны, а также никогда не вторгался на территорию других стран. "Однако внешнее давление и сдерживание Китая продолжают постоянно усиливаться и усугубляться с каждым днем, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности КНР", - продолжил он. "Мы выступаем решительно против любых форм гегемонизма и политики силы, решительно против менталитета холодной войны и блоковой конфронтации, решительно против вмешательства каких-либо внешних сил во внутренние дела Китая", - указал глава МИД.

Он отметил, что Китай решительно защищает государственный суверенитет, безопасность, интересы развития, а также международную беспристрастность и справедливость.