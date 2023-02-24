КНДР запустила на учениях четыре стратегические крылатые ракеты

КНДР провела учения, в ходе которых запустила четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, ракеты были запущены из северо-восточного города Кимчхэк в направлении Восточного моря. Отмечается, что ракеты поразили заданную цель после прохождения "эллиптической и восьмеркообразной орбит длиной около 2 тысяч километров".

Учения продемонстрировали "боевую готовность ядерных сил КНДР", цитирует Reuters сообщение ЦТАК.