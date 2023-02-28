Япония вводит санкции против 48 человек, 73 организаций и банка из РФ

Правительство Японии ввело санкции, включающие заморозку активов в случае их наличия, в отношении 48 лиц из России, включая заместителя министра обороны Виктора Горемыкина и главу концерна "Калашников" Алана Лушникова.

Списки были опубликованы в понедельник японским внешнеполитическим ведомством, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В список также вошли начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, некоторые сотрудники Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В список организаций из 73 пунктов, чьи активы в случае обнаружения будут заморожены, вошли НПО "Квант", судостроительный завод "Вымпел", Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени академика П. Д. Грушина, ОАО "Радиоавионика", а также отдельно Росбанк.

В списке из 21 организации, в отношении которой вводятся экспортные ограничения, перечислены Федеральный центр двойных технологий "Союз", компания "Миландр", Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, холдинг "Росэлектроника", а также Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).