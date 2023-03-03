Пекин назвал вымыслом разговоры о вмешательстве Китая в выборы в Канаде

Предположение о вмешательстве Пекина в выборы в Канаде является абсолютным вымыслом и голословным утверждением. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи со своей канадской коллегой Мелани Жоли на полях совещания глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Нью-Дели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Так называемое вмешательство Китая в дела Канады - это абсолютный вымысел и голословная болтовня, мы решительно выступаем против. Китай никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и выступает против любого вмешательства во внутренние дела других государств", - приводятся в пятницу слова Цинь Гана на сайте МИД КНР.

Он призвал Канаду принять конкретные меры для обеспечения нормального выполнения обязанностей дипмиссий Китая в Канаде и недопущения того, "чтобы слухи и шумиха мешали двусторонним отношениям".

В конце февраля канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что правительство Китая регулярно пытается вмешаться в различные аспекты жизни его страны, в том числе в федеральные выборы. 1 марта правительство Канады заявило, что оно не обнаружило признаков иностранного вмешательства в федеральные выборы 2019 и 2021 годов.