В Китае сообщили о предотвращении широкого распространения COVID-19

Китай успешно предотвратил широкое распространение наиболее опасных штаммов коронавируса. Об этом говорится в докладе о выполнении плана экономического и социального развития за 2022 год, опубликованном в воскресенье во время открытия 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай одержал победу в крупномасштабной борьбе с эпидемией в Шанхае, выдержал самые серьезные испытания в ходе борьбы с эпидемией в Ухане, своевременно и решительно реагировал на локальные случаи заражения коронавирусом в ряде районов страны, успешно предотвратив широкое распространение штаммов коронавируса, обладающих наиболее высокой вирулентностью и летальностью", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что "в Китае эффективно сочетали противоэпидемическую борьбу с социально-экономическим развитием, надежно защищая жизни людей и их здоровье, свели к минимуму негативное воздействие эпидемии на социально-экономическое развитие".