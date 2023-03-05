В Канаде нашли обломки пропавшего в конце февраля самолета

Спасательные команды обнаружили обломки небольшого самолета, который пропал 28 февраля в северной части провинции Онтарио. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самолет Cessna 208, принадлежавший местной транспортной компании, вылетел из населенного пункта Накина 28 февраля, но не долетел до места назначения - поселения коренных жителей Канады Форт-Хоуп. Его обломки были обнаружены в труднодоступной местности. На борту Cessna 208 находились пилот и пассажир, они погибли.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства падения самолета. Других подробностей относительно авиакатастрофы пока не сообщается.