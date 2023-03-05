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В Канаде нашли обломки пропавшего в конце февраля самолета

Другие страны Материалы 5 марта 2023 22:52 (UTC +04:00)
В Канаде нашли обломки пропавшего в конце февраля самолета

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Спасательные команды обнаружили обломки небольшого самолета, который пропал 28 февраля в северной части провинции Онтарио. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самолет Cessna 208, принадлежавший местной транспортной компании, вылетел из населенного пункта Накина 28 февраля, но не долетел до места назначения - поселения коренных жителей Канады Форт-Хоуп. Его обломки были обнаружены в труднодоступной местности. На борту Cessna 208 находились пилот и пассажир, они погибли.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства падения самолета. Других подробностей относительно авиакатастрофы пока не сообщается.

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