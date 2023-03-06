В Пхеньяне заявили об успехе в разработке ракетного двигателя для запуска спутников

Разработка Северной Кореей двигателя большой тяги для ракеты-носителя обеспечила КНДР "надежную гарантию" запуска различных спутников на орбиту, сообщает агентство ЦТАК в понедельник, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"(...) Достигнут полный успех в разработке мощного ракетного двигателя, предназначенного для вывода в космос ракеты-носителя, таким образом создана надежная гарантия запуска разных спутников на соответствующие орбиты", - заявил в интервью агентству заместитель начальника государственного управления по освоению космоса Пак Ген Су.

Он отметил, что КНДР применила свои технологии космической науки в различных областях, включая сельское хозяйство, рыбный промысел, гидрометеорологическое наблюдение, связь, изыскание ресурсов, землеустройство и предотвращение стихийных бедствий.

Есть предположения, что Пхеньян, вероятно, выведет военный спутник-шпион на орбиту к апрелю.

18 декабря Пхеньян запустил транспортное средство, перевозившее "пробный образец" спутника, на своем полигоне Тончанг-ри во время "заключительного этапа" испытаний по разработке военного разведывательного спутника. В тот же день страна обнародовала план вывода военного спутника-шпиона на орбиту к апрелю.