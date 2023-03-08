Си Цзиньпин заявил о необходимости усиления военной мощи Китая за счет технологий

Китаю необходимо усиливать военную мощь за счет технологического развития и улучшения связей между военно-промышленным комплексом и остальной частью экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин делегатам сессии Всекитайского собрания народных представителей, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай нарастить военную мощь при помощи технологических инноваций и улучшенной координации оборонной индустрии с прочей экономикой страны", - передает Bloomberg со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Он подчеркнул, что Китаю нужно активизировать меры по достижению независимости в сфере высоких технологий. Также он заявил о необходимости укреплять устойчивость цепочек поставок продукции.

Ранее на этой неделе стало известно, что по проекту бюджета КНР на текущий год, расходы Китая на оборону в 2023 году планируется увеличить на 7,2% до 1553,7 миллиарда юаней ($225 млрд).