ЦБ Канады сохранил ключевую ставку на уровне 4,5%

Центральный банк (ЦБ) Канады сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Банк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 4,5%", - отмечается в заявлении. В пояснительной записке говорится, что "развитие мировой экономики в целом идет в соответствии с прогнозами" ЦБ Канады. Регулятор отметил, что рост мировой экономики продолжает замедляться, а инфляция, хотя еще находится на достаточно высоком уровне, снижается на фоне понижения цен на энергоносители. Кроме того, укрепился доллар США.

В начале года ЦБ повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5% на фоне высокой инфляции. В 2022 году по тем же причинам регулятор поднимал ставку семь раз. В начале прошлого года базовая ставка в Канаде составляла 0,25%.

Следующее плановое решение канадского ЦБ по ключевой ставке намечено на 12 апреля.