Компания Relativity Space отменила запуск первой в мире 3D-печатной ракеты

Первый тестовый запуск американской легкой ракеты-носителя Terran 1,85% компонентов которой созданы с помощью 3D-печатной технологии, планировавшийся в среду, отменен по техническим причинам перед самым стартом, сообщила компания-разработчик Relativity Space, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск первой в мире 3D-печатной ракеты планировалось осуществить со стартовой площадки LC-16 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Terran 1 должна была выйти на орбиту высотой 200-210 км.

30-метровая двухступенчатая ракета оснащена девятью двигателями Aeon на первой ступени и одним на второй, также созданными при помощи 3D-принтеров. Они используют метан в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя. Если бы запуск прошел успешно Terran 1 могла стать первой метановой ракетой, выведенной на орбиту.

В рамках первого тестового запуска Ракета Terran 1 не должна была нести полезную нагрузку. В перспективе она сможет выводить на низкие околоземные орбиты до 1250 кг. Стоимость одного запуска оценивается примерно в $12 млн.

Компания Relativity Space, основанная в 2015 году, также разрабатывает тяжелую версию ракеты-носителя - Terran R, которая будет способна выводить на орбиту до 20 тонн полезной нагрузки и будет многоразовой. В ее конструкции доля 3D-печатных компонентов будет доведена до 95%. Первый пуск ракеты планируется в 2024 году. С учетом стоимости запуска 1кг полезной нагрузки на орбиту она может стать конкурентом ракете Falcon 9 компании SpaceX.

Как отмечает компания, которая уже заключила ряд соглашений с NASA и Пентагоном, использование 3D-печатной технологии ускоряет постройку таких ракет до двух месяцев и значительно сокращает их стоимость.