Канада ввела запрет на импорт российских алюминия и стали

Власти Канады приняли решение о введении запрета на импорт алюминия и стали из России. Об этом говорится в документе о поправках к положению "об особых экономических мерах", опубликованном на сайте правительства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно поправкам, "любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается импортировать, покупать или приобретать" из России, в частности, железо, сталь, алюминий и изделия из него.

Мера, как отмечается, вступает в силу со дня обнародования решения.