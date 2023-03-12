Компания Relativity Space вновь перенесла запуск первой в мире 3D-печатной ракеты

Первый запуск легкой ракеты-носителя Terran 1, 85% компонентов которой созданы с помощью 3D-печатной технологии, планировавшийся в субботу, отменен из-за технических проблем, сообщила американская компания-разработчик Relativity Space, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это уже второй перенос запуска. Первоначально пуск первой в мире 3D-печатной ракеты должен был состоятся еще 8 марта, однако перед самым стартом он был отменен из-за проблем с обеспечением температуры топлива в носителе.

В субботу запуск должен был состояться со стартовой площадки LC-16 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Terran 1 должна была выйти на орбиту высотой 200-210 км.

33-метровая двухступенчатая ракета оснащена девятью двигателями Aeon на первой ступени и одним на второй, также созданными при помощи 3D-принтеров. Они используют метан в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя. Если планируемый тестовый полет пройдет успешно, Terran 1 может также стать первой в мире метановой ракетой, выведенной на орбиту.

Ракета Terran 1 в рамках тестового запуска не будет нести полезную нагрузку. В перспективе она сможет выводить на низкие околоземные орбиты до 1250 кг. Стоимость одного запуска оценивается примерно в $12 млн.

Компания Relativity Space, основанная в 2015 году, также разрабатывает тяжелую версию ракеты-носителя - Terran R, которая будет способна выводить на орбиту до 20 тонн полезной нагрузки и будет многоразовой. В ее конструкции доля 3D-печатных компонентов будет доведена до 95%. Первый пуск ракеты планируется в 2024 году. С учетом стоимости запуска 1 кг полезной нагрузки на орбиту она может стать конкурентом ракете Falcon 9 компании SpaceX.

Как отмечает компания, которая уже заключила ряд соглашений с NASA и Пентагоном, использование 3D-печатной технологии ускоряет постройку таких ракет до двух месяцев и значительно сокращает их стоимость.