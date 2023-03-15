Банки Канады переманивают клиентов разорившегося американского Silicon Valley Bank

Несколько крупнейших банков Канады пытаются переманить к себе клиентов разорившегося американского Silicon Valley Bank (SVB). Об этом в среду сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, по крайней мере три канадских финансовых института распространили информацию о том, что они готовы помочь компаниям, ранее сотрудничавшим с SVB и ищущим новый банк. Как отмечает издание, подобный переход клиентов может усложнить продажу SVB, так как никакой покупатель не захочет приобретать банк без клиентов.

"Я не прошу вас делать это (сохранить свои средства в банке) как акт благотворительности", - сказал ранее новый глава банка Тим Майопулос, добавив при этом, что для депозитов "нет более безопасного места". Однако, по мнению газеты, бегство клиентов в другие банки трудно остановить.

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. В воскресенье последовало банкротство нью-йоркского Signature Bank.