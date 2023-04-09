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Сеул обсудит с Вашингтоном утечку данных о Южной Корее в документах Пентагона

Другие страны Материалы 9 апреля 2023 16:39 (UTC +04:00)
Сеул обсудит с Вашингтоном утечку данных о Южной Корее в документах Пентагона

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Власти Южной Кореи проведут переговоры с США, касающиеся публикации газеты The New York Times об утечке секретных документов Пентагона, где содержалась информация об обсуждении в южнокорейском правительстве возможной помощи Украине. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, внимание Сеула привлекла информация из документов, упоминающая "дебаты (в южнокорейском правительстве - прим. ТАСС) о том, стоит ли предоставлять США артиллерийские снаряды для использования в Украине, нарушая политику Сеула в отношении предоставления летальной помощи".

"Нет никаких изменений в основной позиции нашего правительства в отношении Украины (о непредоставлении летального оружия - прим. ТАСС)", - приводит агентство комментарий официального представителя президента Южной Кореи на пресс-брифинге.

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